На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Комісія визначила поточний стан як "надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру регіонального рівня" і прийняла рішення запровадити на території Львівської області надзвичайну ситуацію з 00:01 24 березня 2020 р.

"Не зважаючи на запровадження надзвичайної ситуації, ми маємо пам'ятати, що забезпечення людей засобами до існування на нашій відповідальності. Поки в країні не запроваджено надзвичайний стан, ми повинні підтримувати економічну діяльність у регіоні", - підкреслив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В рамках засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечують життєдіяльність області.

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