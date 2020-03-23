Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, у режимі он-лайн. Упевнений, що й інші глави (церков) приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Глава держави закликав українців незалежно від віку не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

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"Це стосується не тільки осіб похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню", – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

"Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу", – наголосив президент.

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