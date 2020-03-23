Трьох поляків засуджено за підпал будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Йдеться про інцидент, що трапився 4 лютого 2018 року. За кільканадцять днів після підпалу польські спецслужби затримали трьох поляків: Адріана Марґлєвського., Томаша Шимковяка. і Міхала Прокоповича. Їх обвинуватили у скоєнні злочину терористичного характеру, пов’язаним із нанесенням нацистських символів та підпалом будинку, а Прокоповича також у фінансуванні цих дій та підбурюванні до них.

За словами польської прокуратури, їхні дії мали на меті "публічно розпалити ненависть на національному ґрунті між українцями та угорцями", а також спричинити "підрив політичної системи України та поглибити національні поділи між українцями та угорцями".

Краківський районний суд також визнав обвинувачених винними у скоєнні злочину терористичного характеру. Найсуворіше покарання отримав організатор акції – Міхал Прокопович. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі і штрафу у розмірі 15 тис. злотих.

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У свою чергу, Томаш Шимковяк. засуджений до року позбавлення волі і штрафу 4 тис. злотих. Натомість Адріанові Марґлєвському., застосовуючи надзвичайне пом’якшення покарання, суд призначив два роки обмеження волі у вигляді виконання громадських робіт. Обидва ці чоловіки також повинні спільно сплатити громадській організації "Товариство угорської культури Закарпаття" понад 2 тис. злотих відшкодування.

Вирок суду в Кракові може бути оскаржено.