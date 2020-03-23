Необхідності запровадження надзвичайного стану в Україні поки немає, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі Свободи слова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"У тих областях, де виявляють коронавірус, запроваджують режим надзвичайної ситуації. Цього поки достатньо", - упевнений прем'єр.

За його словами, надзвичайний стан - це окреме рішення Кабміну, яке виноситься на розгляд президенту, а потім його має ухвалити парламент.

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Прем'єр зазначив, що в Україні ситуація з коронавірусом помірна, але ніхто не застрахований від іншого розвитку подій.

Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу режим надзвичайної ситуації запроваджено в шести регіонах України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де його вже запроваджено.

Заступник глави МВС Антон Геращенко 20 березня заявив, що українська влада готова запровадити режим надзвичайного стану на території всієї України, якщо коронавірус забиратиме сотні або тисячі життів українців.

23 березня міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за запровадження надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу. Однак більшість фракцій парламенту виступає проти цього.