Кількість тих, що одужали від коронавірусу у світі перевищила 100 тис. осіб, - університет Гопкінса

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок сайт університету Джонса Гопкінса.

Майже 60 тис. одужань припадає на китайську провінцію Хубей, звідки почалося поширення інфекції. На другому місці - Іран, де видужало 8 376 осіб, за ним - Італія, де перехворіли коронавірусом і одужали 7 432 особи.

Всього в світі зареєстровано 372 563 випадки захворювань на коронавірус. Станом на 21:20 за київським часом кількість померлих пацієнтів із коронавірусом у світі становить 16 381 особа.

Перше місце за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу все ще займає Китай із 81 496 хворими, за ним іде Італія з 63 927 випадками, на третьому місці США з 41 511 випадками. Понад 33 тис. випадків зареєстровано в Іспанії, понад 28 тис. у Німеччині і понад 23 тис. в Ірані.

За кількістю померлих перше місце посідає Італія, там померло 6 077 пацієнтів із коронавірусом. На другому місці провінція Хубей з 3 152 смертями. Понад 2,2 тис. смертей в Іспанії, понад 1,8 - в Ірані і майже 900 - у Франції.

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