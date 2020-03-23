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23.03.20 23:59

Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин

Від вечора 23 березня у Великій Британії забороняють виходити з дому без поважної причини і збиратися більше двох осіб.

Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин

Про це заявив у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Від сьогоднішнього вечора я змушений дати британцям чітку вказівку — ви маєте лишатися вдома", — сказав Джонсон у зверненні.

Він перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:

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Закриють усі крамниці, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння тощо. Відкритими залишаться лише парки. 

Забороняють також зібрання більше двох людей, якщо лише вони не є членами однієї сім'ї, і всі заходи на кшталт весіль та хрещень — за винятком похоронів. 

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Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр. Контролювати обмеження буде британська поліція.

Крім того, 7500 лікарів погодилися повернутися з пенсії для роботи в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії на час боротьби з коронавірусом.

За останніми даними в країні інфіковано 6 650 осіб, з них 335 померло.

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