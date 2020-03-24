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24.03.20 08:10

Стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн.

Стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн, - Шмигаль

"Ми створюємо стабілізаційний фонд держави, його розмір буде близько 200 млрд гривень. Цього буде абсолютно достатньо, щоб забезпечити пенсіонерів, забезпечити тих, хто сьогодні потребуватиме допомоги через втрату роботи", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр підкреслив, що у держави є ресурс на такі витрати.

Серед іншого, Шмигаль зазначив, що найближчим часом буде створено експертну стратегічну раду, для напрацювання рішень, які дозволять найбільш м'яко пройти етап кризи, і почати розвиватися після її завершення.

Прем'єр зазначив, що нині до можливої кризи Україна підходить більш підготовленою, ніж у 2008 році.

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