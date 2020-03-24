Тотальний скринінг не працює, виявляти COVID-19 дозволяють інші методи, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Щодо тестування: тотальний скринінг у цьому випадку не працює. Ми робили тотальний скринінг людям, які поверталися літаками з осередків захворювання, наприклад, з Італії та Іспанії. Ми брали у них матеріал на тестування, і жодного випадку на жодному з рейсів ми не виявили. Водночас, коли ми встановили за ними медико-санітарний нагляд, через 3-5, 6, 7 днів у цих людей виникали симптоми. Потім, коли ми їх обстежили, ми підтверджували коронавірусну хворобу", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що наприкінці березня МОЗ матиме статистичні дані про смертність за лютий, зокрема від пневмонії.

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"Ми будемо мати всі секційні матеріали для досліджень і будемо знати, скільки точно було летальних випадків у лютому від пневмонії, скільки таких випадків було досліджено на коронавірус, і після цього будемо ухвалювати чіткі рішення", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що МОЗ змінив стратегію боротьби з коронавірусом. Якщо на початку епідемії МОЗ визначив госпітальні бази, які були готові приймати "поодинокі випадки", нині МОЗ прогнозує, що 80% випадків захворювання буде проходити в легкій формі і не потребуватиме госпіталізації.

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"Ми визначаємо медзаклади, які готові надавати реанімаційну допомогу у важких випадках. Госпіталізація буде відбуватися в реанімації, а 80% будуть отримувати медичну допомогу амбулаторно, оскільки не буде показань для госпіталізації. Тобто ми будемо правильно планувати і доставляти хворих у ті лікарні, де є ШВЛ, де є фахівці", - сказав він.

Ляшко пояснив, що бригади швидкої допомоги будуть на онлайн карті мати інформацію, куди можна везти пацієнта і де є вільні ліжка інтенсивної терапії.

"Якщо ці ліжка заповнюються, ми переходимо до іншої лікарні. І таким чином ми будемо намагатися впоратися. Головне, щоб не було піку захворювання, буде пік, буде важко", - сказав він.

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