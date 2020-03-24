Цього року ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Він зазначив: "Колеги, друзі, цього року ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує.

МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову.

Вже цього тижня ми повідомимо деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання".

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