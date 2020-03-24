Попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять майже 1 млрд грн, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Зараз працюють два штаби: один з них займається ліквідацією наслідків цієї небезпечної хвороби і другий - вже працює в економічному напрямі. Ми зараз прогнозуємо ті наслідки, які можуть бути для столиці, для її економіки, і здійснюємо всі превентивні заходи для того, щоб якомога легше пройти цей складний період", - заявив Кличко.

За словами мера, за попередніми даними, втрати Києва від епідемії вже становлять мільярд гривень.

"Уже зараз я можу сказати, що попередні розрахунки показують втрати розміром близько 1 мільярда гривень, але я не відкидаю, що ця цифра буде збільшуватися. Ми не можемо прогнозувати, наскільки довгий проміжок часу триватиме карантин", - додав мер столиці.

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