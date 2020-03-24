МОК перенесе проведення Олімпіади на більш пізній термін

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телефонному коментарі американському телеканалу USA Today заявив член МОК Дік Паунд.

За його словами, рішення про перенесення змагань вже ухвалено, і Олімпіада точно не розпочнеться в раніше визначений термін. При цьому Паунд зазначив, що деталі перенесення ще обговорюються. Він очікує, що МОК зробить офіційну заяву пізніше.

Водночас офіційний представник МОК Марк Адамс заявив, що Паунд так розтлумачив учорашню заяву президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про те, що доля Олімпіади буде вирішена протягом наступних чотирьох тижнів.

Олімпійські ігри 2020 року мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Це останній великий спортивний захід, який поки не скасували через коронавірус.

22 березня глава МОК заявив, що розглядає можливість відкласти початок Олімпійських ігор, але відкидає їх скасування. В організації повідомили, що рішення про терміни і формат проведення Олімпіади буде ухвалено в наступні чотири тижні.

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