Зеленський призначив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, Веремію Максиму В’ячеславовичу — 2009 року народження, синові журналіста Веремія В’ячеслава Васильовича, який загинув у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; Лабуткіній Кірі Дмитрівні — 2010 року народження, доньці журналіста Лабуткіна Дмитра Віталійовича, який загинув у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Відповідний указ №101/2020 про призначення стипендій він підписав 23 березня відповідно до указу президента від 30 квітня 2002 року про "Питаннях соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлена ​​інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків" (зі змінами, внесеними указами від 20 жовтня 2003 р. № 1197, від 23 вересня 2005 р. № 1331, від 3 квітня 2015 р. № 198 і від 16 вересня. 2017р. № 280).

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Нагадаємо, в листопаді 2018 року експрезидент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив виплату президентської стипендії синові журналіста В'ячеслава Веремія і донці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

Журналіста В'ячеслава Веремія було вбито під час подій Євромайдану в центрі Києва в ніч на 19 лютого 2014 року. Дмитро Лабуткін загинув 16 лютого 2015 року в районі Дебальцевого разом з розвідгрупою ЗСУ після обстрілу колони, якою вночі вивозили поранених у напрямку Артемівська.