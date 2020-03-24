Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні.

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Зазначимо, Нацбанк України встановлював курс гривні до долара США вище 28 гривень востаннє понад рік тому, 18 січня 2019 року, - 28,033609 грн за долар. Водночас порівняно з 31 грудня 2019 року курс долара до гривні зріс на 12,8% - з 24,9196 грн/долар до 28,1126 грн/долар.