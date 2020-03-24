Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигена. По суті, тест-система – це пластикова касета, запечатана в індивідуальний пакет, у комірках якої проводиться аналіз.

Олександр Ярославський так прокоментував цю подію. "Я виконав свою обіцянку Президенту України та передав від сім'ї Ярославських $2 млн на закупівлю товарів медичного призначення. У Харків доставили безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто вжито найважливіших заходів екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі – особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації – справа насамперед за місцевою владою".

За його словами, він продовжує тримати ситуацію на контролі і за необхідності готовий підключатися в міру надходження запитів органів держвлади.

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