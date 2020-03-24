Влада Китаю з 25 березня відкриває провінцію Хубей після спалаху коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в регіональному державному комітеті у справах охорони здоров'я, пишуть китайські ЗМІ.

Крім того, з 8 квітня в Ухані будуть зняті обмеження на проїзд транзитними дорогами і відновлено транспортне сполучення на в'їзд і виїзд з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР

"З 00:00 годин 25 березня, за винятком району міста Ухань, в провінції Хубей будуть зняті обмеження на дорогах і відновлено рух транспорту на в'їзд і виїзд", - йдеться в документі.

Зазначимо, місто Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще має строго виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам.