Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свобода слова" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Кількість тестів, яка надійшла, збільшить кількість точок, де нададуть тестування, і з кожною наступною партією ці точки (їхня кількість. - Ред.) будуть збільшуватися, це буде нам дозволяти оперативніше, коштом саме місць доставлення зразків, проводити дослідження", - сказав він.

Також, за його словами, дооснастили національну референс-лабораторію.

"Сьогодні вона збільшила потужність у кілька десятків разів, раніше вона могла проводити 200 досліджень на добу, зараз вона може проводити 1200 досліджень на добу", - сказав головний санлікар..

Водночас він зазначив, що кількість хворих збільшиться не через розширення діагностики, а внаслідок того, що з'явилася передача вірусу всередині країни. За прикладом інших країн, МОЗ очікує сплеск захворюваності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко