Працюємо над забезпеченням продуктами людей, які перебувають у вимушеній самоізоляції, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми працюємо з цим питанням на рівні уряду, працюємо з бізнесом, який здійснює доставку харчових продуктів, так і вирішується питання залучення соціальних працівників, працівників державних установ – наприклад, "Укрпошти" – щоб доставляти продукти усім, хто цього потребує. Також до цього долучилися волонтерські організації. Я дякую тим, хто допомагає людям, які опинились на вимушеній самоізоляції", – сказав Віктор Ляшко.

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Зазначено, що особи, які перебували в контакті з хворими, або ті, щодо кого є обґрунтована підозра на захворювання, зобов’язані відбути 14-денну самоізоляцію. Також у домашній самоізоляції перебувають порівнячно легкі хворі, стан яких не вимагає госпіталізації.