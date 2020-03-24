На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 11 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

м. Київ — 29 випадків;

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 73 випадки захворювання на коронавірус.

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