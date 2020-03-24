На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 11 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про 73 випадки захворювання на коронавірус.