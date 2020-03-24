Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.03.20 10:21

МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19

Остаточні та достовірні дані про підтверджені випадки COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00. Інформація з інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, не може бути верифікована МОЗ України та ЦГЗ.

МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та Центру громадського здоров’я України.

Як зазначили у відомстві, офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня після завершення досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявність будь-яких неточностей.

Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко

Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100