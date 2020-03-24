У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.

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"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя ... Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", - пояснила Ковалів.