Кабмін визначив Львівський аеропорт резервним на час заборони польотів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 228.

У постанові повідомляється, про заборону прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, що здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або в разі неможливості прийняття і відправлення повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервне.

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У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України з 12.00 24 березня заборонив виліт пасажирів з метою туризму.