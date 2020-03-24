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24.03.20 10:47

Карантинні заходи не вплинуть на стабільне функціонування військової розвідки України, - ГУР

На стабільне функціонування військової розвідки України карантинні заходи не вплинуть. Розвідники діють за чітко визначеними алгоритмами роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Карантинні заходи не вплинуть на стабільне функціонування військової розвідки України, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Безперебійну життєдіяльність ГУР Міноборони України та підпорядкованих військових частин забезпечено за всіма напрямами. Ситуація у частинах та підрозділах воєнної розвідки України перебуває під належним контролем керівництва та фахівців військово-медичних органів, які організували постійний моніторинг стану здоров’я особового складу", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники закликають усіх громадян дотримуватися рекомендацій медиків задля спільного подолання гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

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