Карантинні заходи не вплинуть на стабільне функціонування військової розвідки України, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Безперебійну життєдіяльність ГУР Міноборони України та підпорядкованих військових частин забезпечено за всіма напрямами. Ситуація у частинах та підрозділах воєнної розвідки України перебуває під належним контролем керівництва та фахівців військово-медичних органів, які організували постійний моніторинг стану здоров’я особового складу", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники закликають усіх громадян дотримуватися рекомендацій медиків задля спільного подолання гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

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