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24.03.20 10:53

9,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом понеділка, - Держприкордонслужба

У понеділок 9.5 тис. українців повернулися на батьківщину через державний кордон, майже 2.5 тис. іноземців виїхали з України і п'ятьом громадянам інших країн відмовили у в'їзді в Україну.

9,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом понеділка, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Загалом в обидві сторони пропрямувало майже 16 тис. осіб і основна маса - через державний кордон, оскільки лінію розмежування за добу перетнули тільки 13 осіб, а кордон з Кримом трохи більше 200. Громадяни України - 9,5 тис. осіб - повернулися додому через державний кордон України за минулу добу. Іноземці - майже 2,5 тис. осіб - залишили межі нашої держави. П'ятьом громадянам іноземних країн відмовили у в'їзді в Україну через обмеження, які діють з 16 березня", - розповів він.

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Спікер нагадав, що температурний скринінг на всіх напрямках триває щодня. Зокрема, в понеділок в аеропорту "Бориспіль" у однієї громадянки України експрес-тест показав позитивний результат захворювання на коронавірус. Вона прилетіла рейсом однієї з країн ЄС.

Він також зазначив, що 1 тис. 800 українців, які прибули в понеділок на пункти пропуску в пішому порядку, перевезли через кордон автобусами.

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