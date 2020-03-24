COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей

Іспанські військові, які в рамках протидії поширенню коронавірусу проводять дезінфекцію будинків для літніх людей, знаходять там кинутих без нагляду, а іноді мертвих людей. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прокуратура Іспанії вже почала розслідування за цим фактом. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд "буде жорстким і непохитним у справах про поводження з літніми людьми" в будинках для людей похилого віку.

"У деяких випадках військові знаходили літніх людей абсолютно без нагляду, а іноді навіть мертвими в своїх ліжках", - заявила Роблес. Міністерство оборони Іспанії заявило, що співробітники деяких будинків престарілих поїхали, коли там виявили коронавірус.

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Представники органів охорони здоров'я заявили, що в звичайних обставинах тіла померлих жителів поміщають у холодильні камери доти, поки їх не забере похоронна служба. Якщо причиною смерті став новий коронавірус, то тіла залишають в своїх ліжках доти, поки їх не відвезе належним чином обладнаний персонал похоронного бюро. Цей процес може займати добу.

За минулу добу, 23 березня, за даними worldometers.info, в Іспанії виявили 6 368 нових інфікованих коронавірусом, а 539 осіб померли.