Українські дипломати шукають медобладнання, медикаменти та інші засоби для протидії коронавірусу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Уже ведуться переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом українців та іншими міжнародними організаціями та партнерами, які можуть підтримати Україну під час пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські дипломати шукають за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести на COVID-19 та інші засоби, які потрібні Україні для протидії коронавірусу, і можуть бути поставлені як гуманітарна допомога або закуплені для потреб нашої країни.
Також в МЗС наголосили, що їм відомо про ініціативи багатьох приватних компаній, спрямованих на подолання епідемії та її наслідків, і запросили всі такі проєкти повідомити про свої наміри в МЗС України, щоб сприяти закупівель, які вони здійснюють за кордоном, і спільними зусиллями направляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.