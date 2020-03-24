Міністр економіки Петрашко показав в уточненій декларації 13,7 млн ​​доходів, будинок під Києвом і квартиру в Москві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, заробітна плата становила 13 668 204 грн, а також банківські відсотки й виплати - 12 454 грн.

Також він зазначив у декларації 1 026 863 грн і 824 711 доларів на банківських рахунках, 1 050 тис. грн і 510 тис. доларів готівки, а дружина - 24 322 грн на банківських рахунках, 1,6 млн грн і 480 тис. доларів готівкою.

Петрашко володіє квартирою (89,6 кв. м) і паркомісцем (10,8 кв. м) у Києві, гаражем (11 кв. м) у Стрию Львівської області, 50% будинку (76,1 кв. м) у Львові, а дружина володіє будинком (409,2 кв. м) і земельною ділянкою (1 510 кв. м) у Романкові Київської області, а також третьою частиною квартири (109,1 кв. м) в Росії.

Крім того, міністр володіє трьома автомобілями: Suzuki Vitara S 2016 року випуску, Range Rover Sport 2017 року випуску і Mitsubishi Outlander 2006 року випуску.

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Серед іншого, він зазначив у декларації наручний годинник Vacheron Constantin, а дружина - каблучку, сережки, кулон і підвіску з дорогоцінними каменями Chopard.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У першій поданій декларації як кандидата в міністри зазначено, що він володіє лише квартирою в Києві площею 90 кв. м. У декларації не було зазначено володіння яким-небудь іншим рухомим і нерухомим майном, цінностями або грошовими коштами. Згідно з декларацією, у Петрашка є два сини і дружина, яка є громадянкою Росії.