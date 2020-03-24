Поліція склала понад 2 тис. адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні, - Білошицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Станом на зараз вже понад 2 тис. протоколів було складено за порушення карантинних заходів", - повідомив він.

За його словами, йдеться про порушення правил перевезення пасажирів, робота закладів, які повинні були б закритися, а також низці інших порушень.

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Також він повідомив, що на цей момент вже є одне рішення суду щодо притягнення до відповідальності за порушення карантинних заходів.