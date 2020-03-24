Жінку з Мукачева, у якої попередньо встановлено коронавірус, протестують повторно, - міськрада

Про це пресслужба Мукачівської міськради повідомляє в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан пацієнтки стабільний.
Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала.
Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися
Багатоповерхівку, в якій проживає родина обробили дезинфекційним розчинами.
Нагадаємо, на ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 84 випадки. Про підтвердження виявлення коронавірусу на Закарпатті в МОЗ поки не повідомляли.