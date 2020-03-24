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24.03.20 11:43

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії

Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

23 березня 2020 року на одному з інтернет-ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон двох партій медичних масок, вироблених в Україні. Як зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.

З огляду на викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме ТУ ДБР, розташоване в м. Києві, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, нещодавно іспанський телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів виробництва ТОВ "БУК.ЮА".

Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори протягом останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт у цьому списку.

На митниці заявили, що експорт відбувся ще 2 і 6 березня і є легальним постачанням.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії 01

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