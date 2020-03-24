Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

23 березня 2020 року на одному з інтернет-ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон двох партій медичних масок, вироблених в Україні. Як зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.

З огляду на викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме ТУ ДБР, розташоване в м. Києві, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, нещодавно іспанський телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів виробництва ТОВ "БУК.ЮА".

Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори протягом останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт у цьому списку.

На митниці заявили, що експорт відбувся ще 2 і 6 березня і є легальним постачанням.