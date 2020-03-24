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24.03.20 12:07

Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу. ФОТОрепортаж

Поліція ліквідувала в Київській області підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Небайдужі громадяни в соціальній мережі "Фейсбук" повідомили поліцейським про те, що у Василькові повторно відновив роботу гральний заклад, який днями було ліквідовано.

Вчора ввечері співробітники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та полку особливого призначення поліції Київщини прибули за вказаною адресою та провели невідкладний обшук. З підпільного грального закладу було вилучено 11 комп’ютерів у повній збірці.

Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу 01

Всю комп’ютерну техніку буде направлено на експертизу.

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до незаконного поновлення грального бізнесу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу 02
Фото: сайт Нацполіції

Загалом поліція Васильківщини за добу припинила роботу двох підпільних гральних закладів.

"Шановні громадяни! Закликаємо Вас повідомляти про роботу гральних закладів правоохоронцям за номером "102". Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні відомства.

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