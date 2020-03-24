Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Небайдужі громадяни в соціальній мережі "Фейсбук" повідомили поліцейським про те, що у Василькові повторно відновив роботу гральний заклад, який днями було ліквідовано.

Вчора ввечері співробітники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та полку особливого призначення поліції Київщини прибули за вказаною адресою та провели невідкладний обшук. З підпільного грального закладу було вилучено 11 комп’ютерів у повній збірці.

Всю комп’ютерну техніку буде направлено на експертизу.

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до незаконного поновлення грального бізнесу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт Нацполіції

Загалом поліція Васильківщини за добу припинила роботу двох підпільних гральних закладів.

"Шановні громадяни! Закликаємо Вас повідомляти про роботу гральних закладів правоохоронцям за номером "102". Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні відомства.