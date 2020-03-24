Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук

Про це Укрінформу повідомив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ці медсестри працюють в обласній інфекційній лікарні. Вони оглядали і надавали меддопомогу там жінці, яка померла від Covid-19. Ми не можемо стверджувати, що вони інфіковані саме від померлої жінки. Зараз ми вивчаємо це питання, бо лікарі і медичні сестри працювали в засобах захисту. Тобто в костюмах, масках… усі заходи безпеки були дотримані", - стверджує Савчук.

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Він зауважив, що медики, в яких підтвердили коронавірус, не перебували за кордоном. Лише за тиждень у них піднялася висока температура і з’явилися симптоми недуги.

"Станом на учора їхній стан оцінювали як легкий", - зазначив Савчук.

Наразі результати дослідження на коронавірус очікує також співробітниця поліції, яка опитувала чоловіка померлої від Covid-19.

Як повідомлялося, напередодні на Прикарпатті підтвердили три випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію, зокрема, виявили й у чоловіка 56-річної жінки, яка померла 17 березня від коронавірусу. Раніше він повернувся із Чехії.

Загалом в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 5 випадків коронавірусу, 1 – летальний.

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Станом на 24 березня в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 42 пацієнти. Стан чотирьох з них оцінюють як важкий.