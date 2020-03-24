Двом депутатам сільради Донеччини повідомлено про підозру в організації "референдуму ДНР", - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року два депутати розглянули внесене до повістки дня сесії питання проведення на території смт Миронівський незаконного референдуму щодо визнання державної самостійності "ДНР" та в подальшому особисто позитивно проголосували за це рішення.

На теперішній час до Краматорського міського суду спрямовані клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.

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