Інкасаторський автомобіль і легковик зіткнулися лоб у лоб у Києві: двоє загиблих, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"23 березня о 03:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка виникла на вул. Зарічній, 41, що в Дарницькому районі столиці, в одному із авто виникла пожежа.

Прибувши, рятувальники встановили, що зіткнулись автівка Chevrolet Aveo та інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo виникла пожежа. Водій та пасажирка палаючого авто загинули на місці", - сказано в повідомленні.

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Фото: сайт ДСНС

Бійці деблокували тіла за допомогою гідравлічного інструменту. Також рятувальники деблокували потерпілого з інкасаторського автомобіля та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

О 03:40 займання було ліквідовано. Обставини події наразі встановлюються.