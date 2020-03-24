"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок із засобами індивідуального захисту в лікарні

Про це повідомлять на сторінці в мережі Facebook пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

"Медики, які рятують життя хворим на коронавірус, потребують нашої підтримки. У цій надзвичайній ситуації вони щодня наражають себе на небезпеку. Кожен з вас захищає їх, залишаючись вдома, та ви можете зробити більше", - йдеться в повідомленні.

"Ми працюємо над тим, щоб зробити це було простіше. Відсьогодні Укрпошта безкоштовно доставляє посилки із засобами індивідуального захисту до лікарень", - додали в компанії.

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Зазначається, що лікарям і їхнім пацієнтам необхідні марлеві пов'язки, маски, респіратори, одноразові медичні халати, одноразові бахіли, захисні окуляри, захисні рукавички і бинти.

"На вашій посилці, яка міститиме ці засоби, буде позначка "В лікарню", і ми доставимо її до дверей обраного медичного закладу", - резюмували в "Укрпошті".