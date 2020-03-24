Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Потім позачергове засідання ВР", - зазначив він.
Про це також повідомив екснардеп Сергій Лещенко.
"Позачергове засідання Ради поки планується на четвер. На жаль, тестування системи дистанційного голосування депутатів у понеділок пройшло поки не дуже вдало. Додаток часто "висне", - повідомив Лещенко.
За його словами, очікувалося, що дистанційне голосування буде відбуватися за допомогою додатка, встановленого на парламентських ноутбуках, які були роздані депутатам кілька тижнів тому.
"За ідеєю, по відеозв'язку спікер Дмитро Разумков повинен визначити особу депутата і той на відео повинен сказати - "за" він чи "проти" ухвалення рішення. Крім того, для кількох депутатів проблема дистанційного голосування в тому, що вони бояться можливого переслідування за ці рішення. Зараз опрацьовується спосіб і місце проведення парламентського засідання в четвер", - зазначив Лещенко.