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24.03.20 12:12

Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня приймання і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення у всіх аеропортах, крім "Борисполя".

Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Відповідна постанова від 23 березня опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Кабінет Міністрів України заборонив з 12 години 00 хв. 24 березня 2020 р до 3 квітня 2020 року: "приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою".

Також Кабмін заборонив "прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервне".

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У разі необхідності задоволення пріоритетних державних потреб приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

Також наголошується, що такі заходи здійснюються відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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