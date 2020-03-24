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24.03.20 12:19

Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу і пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави.

Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми підтримуємо вітчизняного виробника і, безумовно, ми підтримуємо науково-дослідні інституції, які пропонують свої розробки для підвищення спроможності держави, у тому числі з питань розробки діагностичних тест-систем. Наразі в нас є інформація, що три українські компанії вже розробили такі тест-системи і вони пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави", - сказав Кузін.

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За його словами, наразі невідомо, який буде відсоток використання вітчизняного продукту у порівнянні з тими тест-системами, які передаються в країну з-за кордону.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.

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