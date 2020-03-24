Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

"Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - цитується заступник міністра Мінекономіки Тарас Висоцький у повідомленні на сайті, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, він повідомив, що підприємства сільського господарства та харчової промисловості під час карантину продовжать працювати.

"Підприємства, які працюють у сфері сільського господарства та харчової промисловості мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки, тому їхня діяльність не буде обмежуватися", - прокоментував Висоцький.

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За його словами, для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення хворого на коронавірус. Відповідні інструкції будуть обговорюватися разом з асоціаціями.

"Ми розробляємо ідею запровадження тимчасового на таких об’єктах цілодобового режиму біобезпеки та інші рекомендації, щоб надати можливість працювати, адже відгодівлю тварин необхідно продовжувати, також треба виробляти продукти харчування тощо", - повідомив заступник Міністра.

Висоцький також повідомив, що передумов до обмеження експорту аграрної продукції зараз немає.

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