Кабмін затвердив погодинну оплату медикам, які лікують пацієнтів із коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник міністра охорони здоров'я України Артем Дехтяренко.

"Подібна пропозиція не тільки обговорювалась, а й була схвалена вчора членами уряду на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Всі члени Кабінету міністрів підтримали ініціативу Іллі Ємця щодо запровадження погодинної оплати для лікарів і медичного персоналу, які працюють саме з пацієнтами, хворими на коронавірус. Зараз ми можемо говорити про те, що лікарі відчують підтримку держави не тільки на словах, але й справами", - заявив речник.

За словами Дехтяренка наразі лікарі перебувають в епіцентрі хвороби, щодня ризикують власним життям, аби врятувати життя та здоров’я українців. Він також зазначив, що зарплата окремих медиків збільшиться втричі.

Нагадаємо, вчора глава МОЗ Ілля Ємець запропонував ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.

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