Глава МЗС Кулеба здійснить перший у Європі віртуальний закордонний візит

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Подія стане першим у Європі віртуальним візитом глави МЗС для переговорів з іноземними колегами.

Для переговорів Дмитро Кулеба прибуде до резиденції послині ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба із поширенням COVID-19.

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За підсумками переговорів, глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси.

Трансляція буде доступна о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.

Трансляція заяв для преси Глави МЗС Німеччини з перекладом українською за посиланням: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc

Відеозапис заяв з текстовим перекладом заяви Г.Мааса буде також доступний на офіційному FTP-сервері Кабінету Міністрів України.