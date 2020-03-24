Лікарні мають призупинити планові операції у зв'язку з COVID-19, - наказ МОЗ

Про це йдеться в наказі МОЗ №698, передає Цензор.НЕТ.
Закладам охорони здоров’я:
- забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів;
- вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини);
- забезпечити прийом пацієнтів, що мають ознаки гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях із дотриманням вимог інфекційного контролю;
- забезпечити надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі", - йдеться в наказі.
Водночас зазначається, що від низки термінових і невідкладних планових операцій і госпіталізацій лікарні відмовитися не зможуть.
До цього списку входять:
- наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологи; -
- наданням медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
- наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я хворим на онкологічні захворювання;
- наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- іншими невідкладними та терміновими заходами з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення (відтермінування) несе серйозний ризик життю.