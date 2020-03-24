Лікарні мають призупинити планові операції у зв'язку з COVID-19, - наказ МОЗ

Про це йдеться в наказі МОЗ №698, передає Цензор.НЕТ.

Закладам охорони здоров’я:

- забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів;

- вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини);

- забезпечити прийом пацієнтів, що мають ознаки гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях із дотриманням вимог інфекційного контролю;

- забезпечити надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі", - йдеться в наказі.

Водночас зазначається, що від низки термінових і невідкладних планових операцій і госпіталізацій лікарні відмовитися не зможуть.

До цього списку входять:

- наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологи; -

- наданням медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

- наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я хворим на онкологічні захворювання;

- наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- іншими невідкладними та терміновими заходами з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення (відтермінування) несе серйозний ризик життю.

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