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24.03.20 12:37

Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону

Необхідно посилити контроль за українцями, які приїхали з-за кордону, через потенційну загрозу поширення коронавірусу.

Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна кількість киян, які захворіли на цю хворобу (коронавірус. - Ред.), привезли цю хворобу з-за кордону. В останні дні в столиці спецрейсами прибувають з-за кордону десятки тисяч українців. З проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і з загрозою швидкого поширення інфекції столиця залишається сам на сам. Всі профільні державні органи повинні підключитися до контролю за станом людей, які прибувають, до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту, там уже натовпи і черги", - заявив Кличко.

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"Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю", - заявив мер Києва, акцентувавши увагу на необхідності двотижневої самоізоляції всіх, хто прибуває з-за кордону.

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