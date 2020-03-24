Боротьба з коронавірусом в Україні тільки починається, тому говорити про терміни відновлення навчального процесу поки рано, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"12 березня ми призупинили навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах столиці. А також – у дитячих садочках. І, як показує статистика і рекомендації китайських лікарів, ми зробили вчасний і правильний крок. Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання", – наголосив Віталій Кличко.

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Він зазначив, що міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно.

"Сьогодні вчителі дають завдання і навчальні програми школярам онлайн. Також, телеканал "Київ" транслює телеуроки. І вони користуються великою популярністю. Відео уроків можна переглянути також на Youtube-каналі та сторінці каналу "Київ" у Facebook", – повідомив Віталій Кличко.