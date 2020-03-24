Кличко просить МВС посилити контроль за дотриманням киянами карантину: "Це не жарт і не просте прохання"

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо я звертаюся до МВС - посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також за виконанням підприємствами та установами організації дистанційної роботи своїх співробітників. А то виходить ситуація, коли ми обмежили користування громадського транспорту. Ввели спецквитки і отримуємо тисячні заявки від держустанов на проїзд їхніх співробітників. Куди вони їхатимуть, якщо можуть працювати дистанційно? Ми сьогодні маємо максимально обмежити кількість соціальних контактів. Це не жарт і не просте прохання", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону

"Сьогодні ситуація контрольована, але якщо вона почне погіршуватися, то в нас не буде іншого виходу, крім введення більш жорстких заходів - максимально обмежити пересування містом, закрити в'їзди і виїзди зі столиці", - розповів Кличко, відповідаючи на запитання про можливість запровадження надзвичайного стану.