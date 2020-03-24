Кабмін погасив борги із зарплати шахтарям за 2019 і за лютий 2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Повідомляється, що з гірниками розрахувалися за 2019 рік і за лютий 2020 року, кошти в сумі 327 млн ​​грн вже надійшли шахтарям.

Зазначається, що на селекторній нараді оперативного штабу Мінекоенерго з керівниками державних вугільних підприємств обговорили питання використання транспорту для підвезення працівників, виконання планових завдань, мінімізації виробництва в період карантину.

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Також обговорили вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток і виплати заробітної плати.