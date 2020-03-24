"Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, який ажіотаж відбувається в нашому місті і в країні в зв'язку з обмежувальними заходами. Люди дуже схвильовані, йдуть до супермаркетів, запасаються продуктами харчування, першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку. Як місцева влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому хочу звернутися до Антимонопольного комітету звернути увагу на цю проблему - необхідно втрутитися в ситуацію. Власників торгових мереж закликаю - Не підіймайте ви ціни необґрунтовано, є бізнес, а є мародерство. Сьогодні важко всім, не треба наживатися на людях в лихоліття для країни", - заявив Кличко.

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