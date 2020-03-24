21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн намагалися незаконно вивезти з Херсона до Ізраїлю, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області.

"Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста, які під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 214, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, рішенням слідчого судді накладено арешт на цей вантаж.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.