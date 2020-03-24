Роботу громадського транспорту в Чернігові призупинять з 27 березня, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За словами міського голови, згідно з проєктом нового рішення щодо транспорту, він буде працювати в тому ж режимі як зараз додатково 2 дні: 25 і 26 березня.

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А з 27 березня тролейбуси вже тільки доставлятимуть працівників до підприємств. Вони будуть на лініях з 06.00 год. по 09.00 год., а потім з 16.00 год. по 20.00 год і вхід буде тільки за спеціальними тимчасовими посвідченнями. Це будуть нерегулярні перевезення, тому платити за проїзд будуть усі пасажири, в т. ч. пільговики. Ціна квитка - звичайна.

Тимчасові посвідчення для проїзду будуть видані працівникам критично важливих об’єктів, а також магазинів, аптек, військових та інших силових структур, податкової, органів управління. Міський голова зазначив, що в цей перелік увійшли міські служби, від яких залежить життєзабезпеченість міста.