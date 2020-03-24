Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це розповів телеканал Rai News.





38-річний чоловік на ім'я Маттіа - житель міста Кодоньо (регіон Ломбардія). Він був госпіталізований 19 лютого, а через два дні переведений у реанімацію в місті Павія.

Маттіа 19 днів провів в реанімації, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Керівник відділення інтенсивної терапії клініки Сан-Маттео (Павія) Франческо Моджолі сказав, що деякий час Маттіа перебував у критичному стані, але незабаром він почав одужувати. 9 березня чоловіка від'єднали від апарата ШВЛ, він почав дихати самостійно. Лікарі зазначили, що Маттіа повністю видужав і може й далі вести звичайне життя.

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Сам італієць підкреслив, що одужати після коронавірусної інфекції можна, але закликав співгромадян враховувати його досвід і залишатися вдома. "Знову дихати – найпрекрасніша річ", – зазначив він.



Точно встановити, де саме заразився коронавірусом Маттіа, так і не вдалося. La Repubblica пише, що чоловік вів дуже активне соціальне життя. Імовірно, інфікування сталося 25 січня під час вечері з колегою, який щойно повернувся з Китаю (згодом його тест на коронавірус дав негативний результат, але, можливо, до того моменту він уже перехворів).



Протягом наступних трьох тижнів Маттіа постійно переміщався між трьома населеними пунктами в Ломбардії, зустрічався із друзями, грав у футбол, брав участь у марафонах, тобто контактував із великою кількістю людей. Перший симптом захворювання – висока температура – у чоловіка з'явився 15 лютого, зазначає Corriere della Sera, до 19 лютого його стан значно погіршився. Вагітна дружина Маттіа теж перехворіла на коронавірусну інфекцію, а його батько помер від неї 22 березня, повідомляє Tgcom24.