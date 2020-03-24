Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.03.20 13:19

Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету по позиціям Об’єднаних поблизу Красногорівки. Також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, на луганському напрямку, противник випустив 4 міни 82-мм калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новоолександрівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб ОС

"За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100